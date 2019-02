MN - Milan, previsto incontro col Nizza per una prelazione su Saint-Maximin

Il Milan dopo averci provato a fine gennaio con Allan Saint-Maximin, senza però strappare il si del Nizza, è intenzionato a riprovarci con determinazione in vista della sessione estiva di mercato. Leonardo e Maldini hanno provato ad anticipare a gennaio l'affare che invece potrebbe concretizzarsi a giugno, ecco perché nel corso del mese di febbraio, probabilmente nel giro di qualche giorno, e secondo quanto appreso da MilanNews.it il direttore generale rossonero avrà un incontro con la dirigenza del Nizza. L'obiettivo è ottenere una sorta di prelazione su Saint-Maximin per il prossimo mercato e cominciare ad intavolare tutto per l'estate. Sono tante le squadre sull'esterno francese, e il Milan non vorrebbe correre il rischio di perderlo. Il budget dei rossoneri è strettamente legato alla qualificazione in Champions, ma di fronte ad un talento puro come Saint-Maximin, la proprietà potrebbe fare un sacrificio. L'affare si aggira attorno ai 30 milioni di euro (il classe 97 ha il contratto in scadenza nel 2020), con il Milan che proseguirebbe nel progetto di squadra giovane e di qualità che ha in mente la nuova proprietà americana. Da parte del giocatore ci sarebbe già l'ok per il passaggio al Milan.

di Antonio Vitiello