MN - Verso il Toro: le ultime di formazione da Milanello tra ballottaggi e recuperi (PODCAST)

È già giornata di rifinitura per il Milan, che domani sera a San Siro ospita il Torino per cercare di consolidare la vetta della classifica, conquistata ufficialmente ieri dopo il pareggio tra Roma e Napoli. La partita contro la formazione di Ivan Juric sarà piuttosto complicata perché il Toro è in forma e le squadre dell’ex centrocampista del Genoa hanno spesso messo in difficoltà i rossoneri.

Anche per questo motivo, Stefano Pioli non dovrebbe fare grandi cambi nell’undici iniziale, anche se qualche faccia nuova almeno nell’elenco dei convocati ci sarà. Theo Hernandez, rientrato dal covid, andrà in panchina con in difesa il solito dubbio su chi riposerà tra Tomori e Kjaer (ammesso che riposino) con Alessio Romagnoli che scalpita per tornare titolare. Sulle fasce Calabria e Ballo-Touré avranno la loro maglia da titolari.

In mezzo al campo e come prima punta, invece, ci saranno delle valutazioni da fare. Quali? Le scopriamo insieme con Antonio Vitiello e Pietro Mazzara nel podcast odierno con le ultime di formazione.