MN - Verso Milan-Venezia: niente sorrisi dall’infermeria. Pioli con gli uomini contati (PODCAST)

Non arrivano buone notizie dall’allenamento odierno del Milan, visto che nessuno degli slot occupati dai giocatori in infermeria si libererà per la partita di domani contro il Venezia a San Siro. Olivier Giroud, che sembrava potesse rientrare oggi in gruppo, ha svolto un lavoro personalizzato e difficilmente, domani, lo vedremo tra i convocati.

Anche gli altri indisponibili hanno proseguito nei loro lavori, tra terapie e allenamenti individuali. Dunque Pioli si ritrova, nuovamente, con gli uomini contati e avrà poche opportunità di turnover.

Due le scelte che l’allenatore milanista dovrà fare: Bennacer si gioca una maglia con Kessie mentre Saelemaekers potrebbe riposare con l’inserimento dall’inizio di Alessandro Florenzi.

L’approfondimento nel podcast oiderno.