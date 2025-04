Nuovo ds Milan: sfuma anche D'Amico. Restano in corsa Tare, Manna e Sartori

Dopo Fabio Paratici, sfuma anche Tony D'Amico per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan: l'Atalanta non intende infatti perdere il suo ds e quindi il Diavolo sarò costretto a cancellare anche dalla lista dei candidati. Secondo La Gazzetta dello Sport, restano quindi al momento in corsa in tre, vale a dire Igli Tare, Giovanni Manna e Giovanni Sartori.

TARE - Dei tre, l'albanese è l'unico senza squadra e quindi potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Milan. Alla Lazio, dove è stato da dirigente per quindici stagioni, ha fatto ottime cose e scoperto grandi giocatori, in primis Sergej Milinovic-Savic, preso dal Gent per 10 milioni di euro e rivenduto poi in Arabia Saudita all'Al-Hilal per 40 milioni. Oltre al serbo, sono stati diversi gli affari chiusi da Tare, come ad esempio Zaccagni, Gila, Lazzari, Immobile e Luis Alberto. Tra gli allenatori, il ds albanese, che ha una rete di fidati collaboratori con cui visiona tutti i campionati europei, ha una grande stima soprattutto per Massimiliano Allegri e per Antonio Conte.

MANNA - Tra i tre candidati ancora in corsa per diventare il nuovo direttore sportivo, Manna è quello che ha meno esperienza in Serie A, ma ha già dimostrato di avere l'occhio gusto per individuare i talenti. Alla Juventus ha lavorato per il settore giovani e po per l'Under 23 e ha valorizzato gente come Yildiz, De Winter, Soulé. Miretti, Barrenechea, Nicolussi Caviglia e Illing-Junior. Ora Manna è al Napoli, dove la scorsa estate ha chiuso due colpi importanti, cioè Neres dal Benfica e McTominay dal Manchester United. Ha un grande feeling con Antonio Conte.

SARTORI - Se Tare è libero, Sartori è stato blindato dal Bologna fino al 2027, dunque sarà davvero dura che lasci il club emiliano dove sta facendo un lavoro straordinario da diverse stagioni. La sua principale intuizione in rossoblù è stata sicuramente Riccardo Calafiori, preso a poco dal Basilea e rivenduto a parecchi milioni all'Arsenal dopo una sola annata. Tra le sue scoperte ci sono poi anche Zirkzee, Castro, Odgaard, Ferguson, Ndoye, Beukema e Miranda. Anche durante la sua esperienza all'Atalanta non sono mancati i grandi colpi e le grandi plusvalenze, come per esempio Kessie, Kulusevski e Gosens. Sartori stima molto Vncenzo Italiano, un nome che è stato accostato parecchio negli ultimi giorni anche alla panchina del Milan.