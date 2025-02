Paradosso Leao: sta facendo meglio da subentrato che da titolare

Rafael Leao più decisivo da subentrato che da titolare? Sembra una cosa impossibile e invece le ultime settimane del numero 10 milanista dicono proprio questo. Da quando è arrivato Sergio Conceiçao dopo l'esonero di Paulo Fonseca, il portoghese è partito dalla panchina in quattro occasioni e tre volte è risultato decisivo entrando in campo nella ripresa. Al contrario, nelle gare in cui ha iniziato dal primo minuti, ha inciso appena due volte (gol contro Como e Girona), risultando però tra i peggiori in campo nelle restanti sei circostanze.

LEAO TITOLARE OPPURE NO? - A scriverlo è questa mattina Tuttosport che si chiede se sia effettivamente vero che Rafa è più decisivo a partita in corso oppure no (i numeri delle ultime settimane sembrano dire questo) e se domani sera contro il Feyenoord nel ritorno di Champions League Leao sarà davvero in panchina al calcio d'inizio. Difficile dirlo ora, quel che è certo è che Sergio Conceiçao sta preparando al meglio una partita che il Mian non può assolutamente sbagliare e per questo starà facendo tutte le valutazione del caso sulla formazione rossonera che scenderà n campo, compreso l'impiego o meno dal primo minuto di Leao.

VIETATO SBAGLIARE! - Conceiçao si trova in queste ore in Portogallo per partecipare ai funerali di Pinto da Costa, storico ex presidente del Porto a cui era molto legato. Una volta tornano in Italia del pomeriggio, il tecnico rossonero tornerà a pensare solo alla sfida di domani sera che rappresenta un crocevia importante per la stagione milanista. Vietato sbagliare contro il Feyenoord perchè uscire ora dalla Champions League sarebbe un problema non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico (l'accesso agli ottavi vale 11 milioni di euro).