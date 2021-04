PODCAST MN - Brahim-Dalot, il punto sulla situazione prestiti dei due classe 99'

Con l'avvicinarsi della fine del campionato il Milan non guarda solo agli impegni sul campo ma anche a quelli sul mercato con le situazioni legate ai prestiti. Se su Meite ci sono notizie già emerse con la possibilità di riscattare il centrocampista del Torino, gli aggiornamenti sui due classe 99' sono diverse. Se per Brahim i dialoghi sono già stati avviati, per Dalot la situazione è diversa considerate anche le dichiarazioni di Solskjaer sul portoghese. Gli aggiornamenti e i dettagli sulle trattative sono presenti nel quotidiano approfondimento in podcast. Clicca sul player per sentire tutte le ultime su Dalot e Brahim.