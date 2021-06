PODCAST MN - Hauge-Milan, il futuro in un summit post ferie. Gli aggiornamenti

Il talento di Jens-Petter Hauge si è visto ad intermittenza, ma quando si è acceso, ha fatto vedere cose luccicanti. A tratti, il norvegese ha dato la sensazione di avere delle qualità ancora inespresse, ma allo stesso tempo ha pagato a carissimo prezzo il calo di condizione avvenuto a gennaio. Qualche sprazzo, il gol alla Sampdoria che sembrava averlo riabilitato, e tanta panchina lo hanno portato a finire tra i comprimari della cavalcata che ha rimesso il nome del Milan nelle urne dei sorteggi di Champions League. Il suo nome è stato oggetto di diverse indicazioni di mercato, o come contropartita tecnica per De Paul o come giocatore che interessa in altri campionati. Nel corso delle prossime settimane e dopo che avrà finito le ferie, ci sarà un vertice con la dirigenza per capire quello che sarà il suo futuro. I dettagli nella puntata odierna di MilanNews in Podcast.