PODCAST MN - Il punto sul mercato con Niccolò Ceccarini: De Paul, Giroud, Calhanoglu e non solo

Finito il campionato, il Milan ha subito risolto la questione portiere: dentro Maignan, Donnarumma ai saluti. La dirigenza rossonera però non si è fermata qui, e sta lavorando alacremente per risolvere il prima possibile diverse situazioni e arrivare al raduno ben preparati. Definito il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, l'ufficialità è questione di pochi giorni, Maldini e Massara stanno lavorando per Olivier Giroud, esperto centravanti in scadenza di contratto: con il francese si sta discutendo sui bonus da inserire nell'accordo. Ma non solo, a breve si definirà la situazione Calhanoglu, anche per il turco si tratta di una situazione da dentro o fuori. Nel caso in cui il numero 10 dovesse partire c'è già un obiettivo, molto difficile, ma che piace parecchio: Rodrigo De Paul. La richiesta dell'Udinese per l'argentino è molto alta, 35-40 milioni, ma il club bianconero non chiude la porta ai rossoneri. E ancora, in compagnia del nostro ospite Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di tuttomercatoweb e TMW Radio, si è parlato di Tonali, Castillejo, Brahim Diaz e tanto altro.

Tutti i dettagli nell'episodio odierno di MilanNews in Podcast.