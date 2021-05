PODCAST MN - L’addio di Donnarumma può cambiare gli scenari dei rinnovi: ecco come

Il mancato rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma ci apre ad un tema importante per quel che riguarda lo scenario relativo al monte salariale del club. Il fatto di non avere un giocatore che sia pagato il doppio degli altri rispetto al tetto massimo stanziato (di media, 4 milioni), può permettere alla società e all’area tecnica di poter agire diversamente, sia sul mercato sia con le situazioni ancora in ballo relative al 30 giugno 2022. In primis Franck Kessie. Il Presidente è stato protagonista di un’annata strepitosa e, più in generale, è sempre stato uno dei più costanti anche negli anni nebulosi. Vuole rimanere, ma chiede che gli venga riconosciuto il suo attuale valore con una richiesta da 5 milioni. Ecco, adesso il Milan potrebbe trattare quella cifra con maggior serenità d’animo sapendo che non è un parametro così alto come sarebbe stato quello di Donnarumma.

Di questo e di molto altro abbiamo parlato con Raimondo De Magistris, vice direttore di TuttoMercatoWeb.com nell’episodio odierno di MilanNews in Podcast.