PODCAST MN - Pioli, ecco i ballottaggi per Parma: le ultime

Dopo il deludente pareggio con la Sampdoria il Milan continua la preparazione in vista della gara di sabato con il Parma. La squadra di Pioli, in settimana, ha recuperato pedine importanti in attacco come Leao, Mandzukic e Brahim che potranno essere utili alla causa a gara in corso. Negli allenamenti di questi giorni l'allenatore rossonero, originario proprio di Parma, ha provato alcune soluzioni in vista della gara con i ducali. Tra conferme e ballottaggi, in particolare, i dubbi di Pioli riguardano principalmente la corsia destra del campo. Se in difesa il duello è tra Kalulu e Dalot, sulla trequarti rossonera saranno Castillejo e Saelemakers a giocarsi una maglia da titolare. Da non scartare infine l'opzione Hauge che potrebbe contendere la titolarità a Rebic. Dei ballotaggi e delle cartezze in vista di Parma, ne ha parlato il vicedirettore di Milannews.it Pietro Mazzara nell'approfondimento quotidiano in Podcast.

