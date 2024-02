Proprio contro il Napoli il suo primo gol in Champions: Bennacer è di nuovo nel destino del Milan

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. Dobbiamo dirlo: i rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone siano arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia, ma si sa: in questo sport vincere così è probabilmente più bello e stimolante. In questo focus affrontiamo nuovamente il tema Bennacer: una pedina troppo importante negli schemi di Pioli e nel destino del Milan in questa stagione.

Qualità e quantità, Isma è ovunque

Dopo il grave subito lo scorso maggio, il Milan ha bisogno ancora una volta delle geometrie, qualità e serenità che solo l'algerino è in grado di dare. Il numero 4 rossonero è di vitale importanza nell'economia di gioco e di caratteristiche della squadra: fisicamente, tatticamente e soprattutto tecnicamente. Centrocampista totale, di corsa e visione, Bennacer spazia come nessun altro in rosa riesce a fare. Un super recupera palloni, grande intensità in zona offensiva e una balistica dalla distanza da far stropiacciare gli occhi: ci ricordiamo le reti contro il Cagliari e Bologna l'anno dello scudetto?.

Contro il Napoli senza Tijjani Reijnders

Domenica sera arriva il Napoli di Mazzarri a San Siro, per quella che sarà una gara decisiva per dare al via ad un periodo pieno di impegni per i rossoneri tra Serie A ed Europa League. Contro gli azzurri, mister Stefano Pioli dovrà fare a meno di Tijjani Reijnders, un altro elemento importantissimo per la squadra, che a metà febbraio salterà quindi la prima gara della sua stagione rossonera: diffidato, è stato ammonito sabato contro il Frosinone per un intervento in scivolata in ritardo su Seck. Così toccherà a Bennacer sostituire l'olandese e sarà importante capire chi gli affiancherà Pioli tra Adli e Musah, con il francese che nell'ultimo mese ha conquistato punti e fiducia da titolare in mezzo al campo, con ottimi risultati e gol (il primo contro la Roma).

Cercasi più equilibrio

Mai come in questo ultimo periodo il Milan necessita più intensità e copertura a centrocampo e in questo Bennacer sarà fondamentale, visto che mister Pioli non ci pensa proprio a rendere meno offensiva la squadra. D'accordo o meno, i rossoneri dovranno lavorare tutti nel creare anche una copertura difensiva efficace tanto e quanto le sortite offensive, che stanno dando grandi risultati in termini di gol in questa stagione. Bennacer è pronto, ancora una volta a prendersi il suo Milan, a partire di nuovo dalla sfida contro il Napoli, squadra contro la quale l'algerino segnò il suo primo e finora unico gol in Champions.