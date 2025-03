Pulisic, doppietta decisiva. Leao entra nella ripresa e incide

Christian Pulisic e Rafael Leao hanno preso per mano il Milan ieri nel secondo tempo del match contro il Lecce. Sotto di due gol, la squadra rossonera ha ribaltato il risultato grazie alle giocate del portoghese e della doppietta dell'americano (la seconda rete è arrivata proprio su assist del numero 10 milanista). Le ultime settimane non erano state semplici per entrambi, ma ieri al Via del Mare hanno dato le risposte che tutti si aspettavano.

DI NUOVO DECISIVO - Con i due gol al Lecce, Pulisic è salito a quota 14 reti stagionali, diventando il miglior marcatore stagionale del Milan (al secondo posto di questa speciale classifica c'è Reijnders con 12 marcature). Le ultime prestazioni dell'ex Chelsea non erano state positive e a queste si aggiunge anche il rigore sbagliato contro il Torino. Ma nel momento più difficile del Diavolo, dopo tre sconfitte di fila in campionato, l'americano è tornato ad essere decisivo. "E' una vittoria molto importante, ci dà molta fiducia in questo momento difficile. Era un momento difficile anche per me, voglio segnare sempre ma negli ultimi tempi non è successo. Questa partita è la storia della stagione: facciamo bene, abbiamo 5-6 occasioni, loro fanno un tiro e segnano. Ma ho sempre creduto di vincere la partita, anche sul 2-0 per loro" le parole di Pulisic a Mila TV dopo la partita.

LEAO DALLA PANCHINA - Decisivo è stato certamente anche l'ingresso in campo ad inizio ripresa di Rafael Leao che ha dato la scossa giusta ed è stato determinante sia in occasione dell'autogol di Gallo (è lui che dà l'assist a Joao Felix il cui tiro poiè stato deviato in porta dal giocatore del Lecce), sia in occasione della rete del 3-2 di Pulisic con un perfetto cross sul secondo palo che l'americano deve solo spingere in rete. Non è la prima volta in stagione che il portoghese è decisivo quando entra a partita in corso: è successo per esempio ancha a Riad nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter e a Empoli in Serie A. Queste le sue parole a DAZN dopo il match: "Siamo tutti entrati con una voglia di vincere incredibile, purtroppo ci hanno annullato due gol. Ci abbiamo creduto tutti insieme e alla fine si vince la partita perché abbiamo messo tutto”.