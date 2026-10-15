Live MN Salisburgo-Milan (0-4): rossoneri in 10, espulso Terracciano...

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Il Milan di Ruben Amorim affronta oggi il Salisburgo nella partita valida per la seconda giornata di Europa League. Clicca F5 per aggiornare la pagina!!!

88' Altro tentativo di Diakite, stavolta da fuori area, Maignan blocca a terra.

83' Espulso Terracciano che spinge Schmid lanciato verso Maignan. Punizione dal limite per il Salisburgo.

81' Quinta sostituzione anche nel Salisburgo: fuori Morgalla, dentro Drexler.

81' Ultimo cambio di Amorim: esce l'ex della partita Pavlovic, dentro Diawara che fa il suo esordio stagionale.

80' Ci prova Diakite, ma la sua conclusione da ottima posizione finisce fuori.

76' Jashari scatta in profondità, entra in area e prova il sinistro, ma arriva stanchissimo e non colpisce bene, la sua conclusione finisce sul fondo.

73' Altri due cambi nel Salisburgo: fuori Tabakovic e Lindstrom, dentro Redzic e Camara.

72' GOOOOLLLLL!!! RAMOS FIRMA IL 4-0!!! Jashari ruba il pallone a Mazurek al limite dell'area, la palla arriva al portoghese che a tu per tu con Zawieschitzky lo batte con il sinistro.

69' Altro spunto di Hutchinson che mette un bel pallone in area dalla destra, Pulisic si inserisce bene e anticipa tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto.

68' Tentativo dalla distanza di Bartesaghi, Zawieschitzky blocca in due tempi.

67' Gran palla di Modric per Hutchinson che scatta in profondità, entra in area, rientra con il tacco verso l'interno e prova il sinistro, Zawieschitzky devia in angolo.

67' Finisce la partita di Tomori (crampi), al suo posto dentro Filippo Terracciano.

60' Triplo cambio nel Milan: escono Cisse, Camarda e Rabiot, dentro Pulisic, Ramos e Modric.

60' Due cambi nel Salisburgo: dentro Vertessen e Diakite per Baidoo e Kitano.

58' Mazurek calcia dalla distanza, Maignan blocca centralmente a terra senza problemi.

53' Lancio in profondità per Baidoo se si invola verso la porta del Milan, ma c'è il perfetto intervento di Maignan che blocca l'attaccante del Salisburgo con un perfetto intervento in scivolata.

49' CISSEEEEEEEE!!! CHE TRIPLETTA!!! Grande ripartenza del Milan con Rabiot che entra in area e trova l'ex Catanzaro che mette dentro a porta vuota.

48' Tiro-cross di Morgalla dalla destra dell'area di rigore del Milan, pallone a lato.

47' Il Milan si fa vedere subito in avanti. Tocco all'indietro di Bartesaghi per Rabiot che calcia di prima intenzione con il sinistro appena fuori dall'area di rigore, Zawieschitzky blocca in due tempi.

45' Si riparte alla RedBull Arena! Nessun cambio nelle due squadre durante l'intervallo.

- Ottimo primo tempo del Milan che ha chiuso avanti di due gol contro il Salisburgo. Il grande protagonista della sfida è stato finora Alphadjo Cisse, autore di una bellissima doppietta. Ma è tutta la squadra di Amorim che ha giocato una buona prima frazione di gioco ed è meritamente in vantaggio di due reti contro gli austriaci che hanno creato poco in avanti e hanno sofferto invece parecchio in fase difensiva. Nelle file del Diavolo, oltre ovviamente all'ex Catanzaro, da segnale le prestazioni assolutamente positive anche di Hutchinson, Jashari, Bartesaghi, De Winter e del solito Rabiot.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

41' Sopra di due gol, il Milan sta cercando ora di gestire il pallone in questi ultimi minuti del primo tempo.

40' Giallo per Zabransky.

32' GOOOOOLLLLL!!! ANCORA CISSE!!! Gran pallone in area di Rabiot per Bartesaghi che appoggia di prima per il numero 70 rossonero che batte con il sinistro Zawieschitzky.

27' Altro bello spunto sulla destra di Hutchinson che supera due avversari, arriva sul fondo e cerca Cisse con un pallone all'altezza del dischetto, ma l'ex Catanzaro viene anticipato da un avversario.

25' Mazurek ci prova dalla distanza, pallone a lato con Maignan che era comunque sulla traittoria.

20' Cartellino giallo per Hutchinson.

17' Milan ad un passo dal raddoppio: tocco in profondità di Rabiot per Loftus-Cheek, Zawieschitzky interviene in uscita bassa e intercetta il pallone che poi arriva ad Hutchison che calcia con il sinistro, ma c'è salvataggio sulla linea di Boma che salva il Salisburgo.

15' GOOOOOOLLLLLLL!!! CISSEEEEEEEEE!!! Bel cross dalla destra di Hutchinson per l'ex Catanzaro che di testa anticipa il suo marcatore e batte Zawieschitzky. Vantaggio meritato per il Milan.

13' Rabiot trova in area Hutchinson che prova il sinistro a giro, pallone alto che non preoccupa Zawieschitzky.

12' Si vede ancora in avanti il Milan che è pericoloso soprattutto dalla sinistra: combinazione tra Cisse e Bartesaghi che in area si allunga leggeremente il pallone e Zawieschitzky lo ferma in uscita bassa.

8' Gran lancio di Jashari per Bartesaghi che dalla sinistra mette un bel pallone in area, inserimento perfetto di Rabiot, ma la sua conclusione al volo finisce a lato non di molto dopo la deviazione fortuita di Camarda.

4' Spunto di Baidoo in velocità, ma c'è l'ottimo intervento in scivolata di De Winter che lo ferma poco prima di farlo entrare in area.

0' Inizia la sfida: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono schierate in mezzo al campo mentre alla Red Bull Arena risuona l'inno dell'Europa League. Il Milan giocherà con la classica maglia rossonera e pantaloncini bianchi, mentre il Salisburgo indosserà divisa e calzoncini blu.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla RedBull Arena di Salisburgo dove tra poco il Milan scenderà in campo nella sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League contro i padroni di casa del Salisburgo. Ruben Amorim ha deciso di fare un ampio turnover e si affida in attacco dal primo minuto a Francesco Camarda. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

RB SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Lindstrom; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.