Salvare il salvabile: Milan, ora l'incubo derby. Limitare i danni per evitare la festa

Le insidie del mese di aprile, da grande incubo, si sono tramutate in una amara realtà. Il Milan è stato eliminato ai quarti di Europa League dalla nuova Roma di Daniele De Rossi, che meritatamente passa in semifinale sconfiggendo il Diavolo sia all'andata che al ritorno. Un Milan spento, scarico, mai veramente pericoloso nei due incontri e soprattutto apparso confuso, preda delle varie sperimentazioni tattiche del suo allenatore piuttosto che macchina perfetta che esegue alla perfezione i dettami facendone il proprio punto di forza.

L'INCUBO - Se pensate che l'eliminazione, diciamolo, inattesa contro la Roma sia la ciliegina sulla torta delle delusioni rossonere di questa stagione, rischiate di sbagliarvi. Come su MilanNews.it abbiamo più volte sottolineato, il mese di aprile del Milan era il periodo decisivo della stagione. 30 giorni di fuoco da cui si poteva uscire trionfanti, in corsa ancora per un trofeo, l'Europa League, oppure sconfitti mestamente, fuori da ogni competizione, ogni obiettivo preannunciato svanito, e addirittura beffati e umiliati in casa nostra con la vittoria dello scudetto numero 20 dell'Inter proprio nel San Siro rossonero nel derby. Ecco, se per ora l'incubo si è materializzato tra i tifosi in carne ed ossa, l'ultimo punto rimane ancora un'incognita, e una grande paura, per tutti.

LIMITARE I DANNI - La vittoria dell'Inter nel derby le consegnerebbe il campionato e la festa scudetto proprio davanti al Milan. Ma nonostante la più recente versione del Milan potrebbe far pensare che per i nerazzurri sia poco più di una pratica da svolgere, la squadra di Stefano Pioli può ancora reagire ed evitare quantomeno l'umiliazione. È chiaro a tutti, l'Inter vincerà comunque lo Scudetto, ma quello che i tifosi chiedono a gran voce, dopo aver perso malamente con la Roma e aver infranto definitivamente i sogni di gloria del Milan 23/24, è che i rossoneri rialzino la testa e reagiscano d'orgoglio cercando di fermare i cugini quantomeno sul pareggio, per evitarne la festa il 22 aprile e per salvare il salvabile. La qualificazione in Champions per il prossimo anno è sempre più vicina, ma è bene che l'umore non venga seppellito ulteriormente con un'altra pillola difficile da digerire a pochissima distanza dalla cocente delusione di ieri. A questo quadro aggiungiamo la sfida con la Juventus della prossima settimana: aprile ha mille insidie, e non è ancora finito. Pioli e compagnia, forse qualcosa per cui combattere ancora c'è.