esclusiva mn Reijnders, parla il fratello: "Gioca col sorriso, vedrete che continuerà così"

Tijjani Reijnders non è l'unico della famiglia a calcare i campi in un campionato di prima divisione europea. Al PEC Zwolle c'è infatti il fratello Eliano, 23 anni, trequartista, che ha condotto la squadra a una tranquilla salvezza, quando mancano tre giornate alla fine dell'Eredivisie. Proprio Eliano ha parlato ai nostri microfoni, raccontandoci del suo rapporto col fratello. In esclusiva per MilanNews.it.

Eliano Reijnders, siete una famiglia di calciatori. Tuo padre Martin era un professionista. Un destino diciamo segnato

"Sì, è vero, da piccoli avevamo sempre il pallone tra i piedi. Da bambini ammiravamo molto Messi e ancora oggi mi diverto a guardare le sue gesta".

Qual è il tuo rapporto con Tijjani?

"Rapporto molto buono. Lo considero il mio migliore amico e ci parlo tutti i giorni. La sua figura è molto importante anche per la mia carriera".

La scorsa estate per lui c'è stato il grande passo

"Eravamo felicissimi che un grande club europeo volesse mio fratello. Se si guarda alla sua carriera fino a ora, capisci che la pazienza e la perseveranza viene premiata. Sono molto orgoglioso di lui e quel che ha fatto vedere fin qui ha soddisfatto le aspettative che avevo. Vedrete che continuerà così!".

Ti rivedi nel modo di giocare di Tijjani?

"Abbiamo due ruoli diversi, per cui direi di no. Penso che Tijjani sia davvero un giocatore box to box che può dividere il gioco. È in questo modo che lo vedo meglio in campo".

C'è qualcosa che ti colpisce nel suo modo di giocare?

"Mi piace sempre che giochi con il sorriso e si diverta davvero".

Da fuori che idea ti sei fatto di questo Milan?

"È un grande club in cui hanno giocato molti olandesi negli ultimi anni. Penso che abbia fatto una buona stagione, anche se ha perso qualche punto di troppo".

Vedremo un giorno anche te in Italia, in Serie A?

"Sarebbe ovviamente molto bello. La Serie A è una grande competizione e penso che sia il nostro sogno poter giocare insieme un giorno! Per ora devo accontentarmi di San Siro da spettatore, dove ci sono stato una volta per Tijjani"



La stagione sta volgendo al termine, avete segnato 3 gol a testa. Pensi di batterlo?

"Non saprei, certamente non abbiamo scommesso e non penso nemmeno che sia giusto visto che Tijjani ha più partite in stagione".

Fuori dal campo cosa vi piace fare?

"Ci piace condividere alcuni giochi come gli scacchi e il padel".