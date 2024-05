L'ultimo ballo di Giroud: un mese per chiudere in bellezza. E dopo di lui...

Il 26 maggio a San Siro il popolo rossonero omaggerà per l'ultima volta Olivier Giroud, bomber francese che ha dato tanto al Milan nelle sue tre stagioni in rossonero e che ora si appresta a lasciare Milano per continuare a scrivere il suo futuro calcistico in MLS, alla corte del Los Angeles FC. Una scelta calcistica e di vita, lasciare il calcio europeo alla soglia dei 38 anni dopo essere entrato nel cuore di milioni di tifosi.

CHIUDERE IN BELLEZZA - L'ultimo ballo di Olivier Giroud dista soltanto 24 giorni: poco meno di un mese, 4 partite (Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana) che il numero 9 del Milan - l'unico tra l'altro ad averlo portato con capacità e numeri realizzativi importanti dopo Inzaghi, il primo a rompere una maledizione che durava da troppo tempo - vorrà affrontare al massimo per chiudere in bellezza dopo un periodo non molto positivo: Giroud infatti ha totalizzato ben 15 gol e 9 assist in stagione, ma nelle ultime 9 di campionato ha segnato solamente una volta, contro il Lecce, nel 3-0 di San Siro. Il suo momento di forma non è dei migliori, ma siamo certi che Olivier vorrà dimostrare a tutti i tifosi di non essere già "in vacanza", o "già mentalmente a Los Angeles" come qualcuno magari pensa.

PASSAGGIO DI CONSEGNE - E tra 24 giorni ci saremo, purtroppo. Sarà il momento dell'addio, con San Siro che mostrerà tutto il suo dispiacere ma prima di ogni altra cosa tutto l'affetto che Giroud si è conquistato, ritagliandosi uno spazio più che ampio nel cuore dei tifosi, specialmente dopo quel derby, dopo essersi girato due volte e aver fatto la linguaccia esultando e cambiando la storia di quel campionato. Il 26 maggio sarà per tutti i tifosi e per Giroud stesso il momento dei ricordi, ma dal giorno dopo si inizierà a pensare al futuro: "Stars and Stripes" per il francese, chissà se Orange per il Milan, che sembra spingere forte per Joshua Zirkzee come sostituto. L'olandese arriva da 12 gol e 7 assist stagionali, numeri simili ma di poco inferiori a quelli dell'eterno centravanti transalpino. Ma per scrivere nuove storie aspettiamo il 27 maggio.