CorSport - La clausola da 40 milioni di Zirkzee vale per tutti. La ricostruzione

Joshua Zirkzee fa gola a tanti. Dopo una stagione da assoluto protagonista, culminata con la qualificazione in Champions League del Bologna per la prima volta dopo quasi 60 anni, il centravanti olandese è finito sul taccuino di molti club italiani e di Premier League per la prossima stagione. Tra questi c'è anche il Milan che seguiva il giocatore già da prima che approdasse al Parma in età molto giovane e in prestito dal Bayern Monaco. Oggi viene riportata una novità che potrebbe cambiare scenario e approccio di un'eventuale trattativa.

Clausola libera tutti

Fino a oggi si pensava che per le prestazioni di Zirkzee ci fosse una clausola di 40 milioni valida solo per il Bayern Monaco. Quest'estate i bavaresi potrebbero richiamare l'olandese "a casa" per questa cifra oppure decidere di lasciarlo al Bologna e aspettare il 45% o poco meno della futura rivendita, nel caso in cui i rossoblù fossero intenzionati a cederlo. La novità viene riportata oggi dal Corriere dello Sport e arriva direttamente da ambienti interni al club tedesco. Secondo quanto viene riferito, la clausola da 40 milioni di euro sarebbe valida per tutti i club. Se questo fosse confermato, si potrebbero aprire nuove possibilità per tutte le squadre che ambiscono a portarsi a casa il centravanti del Bologna. Tra le interessate anche il Milan che cerca un sostituto di Olivier Giroud che saluterà a fine stagione per una nuova esperienza nella MLS, il campionato statunitense.

La ricostruzione

Oggi ci si ritrova davanti a un bivio. Il Bayern Monaco, con Harry Kane e il giovane Tel recentemente rinnovato, non ha bisogno di un nuovo attaccante. I bavaresi potrebbero decidere di lasciare il giocatore in Italia e aspettare che il Bologna decida sul da farsi oppure richiamare Zirkzee pagando la clausola da 40 milioni per poi rivenderlo. In ogni caso i soldi in più finirebbero nelle tasche dell'agente del calciatore, Kia Joraabchian come commissione. Il procuratore due anni fa aveva inserito questa clausola per far spostate Zirkzee dall'Anderlecht, dove sarebbe volentieri rimasto, al Bologna che credendo nel valore del ragazzo e avendo necessità di una punta ha accettato le condizioni dettate dall'intermediario di mercato.