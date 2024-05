Forbes - RedBird 'si tira indietro' dopo la protesta su Lopetegui. Van Bommel e Fonseca 'poco entusiasmanti': il Milan dovrebbe guardare a De Zerbi e Italiano

vedi letture

"Milan, Lopetegui, Kakà e le proteste: chi sarà il nuovo allenatore?": titola così Forbes che riferisce che la dura reazione che c'è stata in questi giorni da parte dei tifosi rossoneri contro l'arrivo in panchina di Julen Lopetegui ricorda le proteste che c'erano state a gennaio 2009 quando i milanisti si opposero duramente contro la cessione di Ricardo Kakà al Manchester City (la società li ascoltò e il brasiliano rimase a Milanello): "Non è la prima volta - si legge - che i tifosi del Milan inscenano una protesta, e probabilmente non sarà l'ultima. Nella scorsa settimana, infatti, i tifosi rossoneri hanno lanciato un'altra protesta, questa volta online, contro il club per impedire all'allenatore spagnolo Julen Lopetegui di sostituire Stefano Pioli a fine stagione".

IL NUOVO ALLENATORE

Ma quindi chi sarà il nuovo allenatore del Milan? "È stato riferito - si legge - che i proprietari del Milan RedBird sono stati colti di sorpresa dalla rumorosa risposta alla potenziale assunzione di Lopetegui e da allora si sono tirati indietro, tornando al tavolo da disegno e tentando di identificare un nuovo allenatore".

I nomi che vengono accostati al Diavolo sono ancora diversi: tra questi ci sono per esempio Roberto De Zerbi, Mark van Bommel e Paulo Fonseca. A parte l'attuale tecnico del Brighton, Forbes definisce "poco entusiasmante" la lista dei potenziali candidati alla panchina rossonera.

CAPITOLO DE ZERBI E ITALIANO

Su Roberto De Zerbi, Forbes è stato molto chiaro: "La capacità di De Zerbi di migliorare i giovani talenti e di pretendere un marchio di calcio attraente dai suoi giocatori dovrebbe fare appello alla gerarchia del Milan. Inoltre, ha l'esperienza in Serie A che la maggior parte dei club brama e non solleva troppe storie per quanto riguarda le richieste di trasferimento. Eppure RedBird gestisce il Milan secondo un modello finanziario rigoroso e pagare 16 milioni di dollari per esonerare un allenatore dal suo attuale contratto probabilmente non si adatta alla loro etica".

Vincenzo Italiano, secondo la rivista statunitense, sarebbe un altro profilo al quale il Milan dovrebbe guardare: "Italiano sarebbe anche più economico da ingaggiare rispetto a De Zerbi e ha portato la Viola a una finale europea e probabilmente ne raggiungerà un'altra nel giro di poche settimane".