Sky - Milan, il ritorno di Ibra è un'ipotesi molto calda

Secondo quanto riferisce Sky, il nome di Zlatan Ibrahimovic è tenuto in grande considerazione dal Milan per il mercato di gennaio: lo svedese non ha più uno stipendio irraggiungibile, ma potrebbe dire di sì ad un contratto da 4 milioni di euro. Anche il giocatore, già cercato in estate dalla nuova proprietà milanista, avrebbe voglia di tornare. L'ipotesi Ibra è quindi molto calda in casa rossonera.