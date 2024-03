Tuttosport - Il Milan del futuro: progetto Camarda, riscatto Jimenez. E l'under 23...

Il Milan guarda al futuro. In questa pausa per le nazionali si è tanto parlato di quelle che saranno le strategie del calciomercato rossonero quest'estate con la dirigenza di via Aldo Rossi che è intenzionata ad acquistare un nuovo centravanti che possa essere la punta dei prossimi anni. La scelta ricadrà su uno tra Zirzkee, Sekso, Gyokeres o David: o almeno, questi sono i principali candidati. Il club rossonero però si gode anche il Milan del futuro che ha già in casa, guidato - quantomeno a livello mediatico - da Francesco Camarda.

Camarda sì

Questa mattina Tuttosport offre uno spunto di riflessione su Fancesco Camarda. La miccia scatenante è sicuramente la prestazione offerta dal giovanissimo attaccante con la maglia dell'Italia under 17: con ragazzi, sempre più grandi, ma allo stesso tempo più vicini alla sua età, ha dimostrato di essere dominante. Contro i pari età del Belgio il tabellino recita: due gol, un autogol causato e un rigore ottenuto. Tracce da predestinato ma che il Milan vuole preservare e far crescere lontano dei riflettori, un aspetto che la famiglia del ragazzo apprezza molto. A inizio luglio, salvo clamorosi stravolgimenti, Camarda firmerà il suo primo contratto da professionista: sarà un accordo triennale fino al 2027 che testimonia la volontà del club di puntare sul ragazzo che è stato cresciuto in casa e che è tifosissimo dei colori rossoneri.

Riscatto e under 23

Camarda però non è il solo giovane su cui il Milan sta puntando. A livello generale in questa stagione sono stati moltissimi, anche per esigenze di infortuni, i calciatori della Primavera che hanno esordito in prima squadra. Da Simic a Bartesaghi, dallo stesso Camarda a Zeroli, passando per Chaka Traorè (ora in prestito al Palermo) e arrivando ad Alex Jimenez. Proprio lo spagnolo è protagonista di un'indiscrezione riportata ieri da Sky Sport e questa mattina ripresa da Tuttosport: il Milan avrebbe raggiunto l'accordo con il Real Madrid per un riscatto un po' più basso rispetto al previsto. Ai madrileni andranno 5 milioni di euro e si alzerà anche la cifra del diritto di recompra. In tutto questo il Milan, che si gode la Primavera alle final four di Youth League per il secondo anno consecutivo, pensa anche alla seconda squadra: una under 23 in Serie C dove Camarda e compagni sarebbero messi al centro del progetto e aiutati nella loro crescita come calciatori professionisti.