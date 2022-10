Tuttosport - Il Milan ha scoperto Thiaw: ora Pioli sa di poter contare anche su di lui

Malick Thiaw non poteva forse sognare esordio migliore con la maglia del Milan: nonostante sia entrato solo all'82', domenica contro il Verona il difensore tedesco è stato decisivo e ha salvato due volte la porta rossonera con due chiusure incredibili che hanno permesso al Diavolo di uscire dal Bentegodi con i tre punti in tasca.

CHE SALVATAGGI! - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che racconta questi due interventi: il primo all'87' quando Thiaw ha respinto in scivolata una conclusione a botta sicura di Depaoli, mentre il secondo è stato all'89' quando il tedesco ha intercettato a pochi centimetri dalla linea di porta un pallone calciato sempre da Depaoli che stava per entrare in rete con Tatarusanu già battuto. Due salvataggi prodigiosi che in pochi minuti hanno fatto conoscere a tutti le qualità difensive di Malick.

NUOVA RISORSA - Prima di domenica Stefano Pioli non lo aveva mai utilizzato nemmeno un minuto, mentre ora sa di poter contare anche su di lui in difesa. Il giocatore, arrivato in estate a titolo definitivo dallo Schalke 04, non è stato inserito in lista UEFA e quindi potrà essere schierato solo in campionato. Dopo un primo periodo di ambientamento, durante il quale ha lavorato duro per capire e imparare le richieste di Pioli, ora Thiaw vuole diventare una risorsa importante per il Diavolo.