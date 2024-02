Tuttosport - Il Milan prepara un colpo a zero in difesa: Kelly primo nome della lista, Adarabioyo è l'alternativa

Si è appena concluso il mercato di gennaio, ma già si pensa a quello estivo. In particolare i club sono al lavoro su quei giocatori in scadenza di contratto che a luglio si potranno muovere a zero. Il Milan, per esempio, cercherà sicuramente almeno un difensore centrale che prenderà con ogni probabilità il posto in rosa di Simon Kjaer che non dovrebbe rinnovare con il Diavolo.

PRIMO OBIETTIVO - Come riferisce stamattina Tuttosport, i rossoneri sanno di dover fare un investimento importante e oneroso in attacco e quindi per la difesa stanno valutando la possibilità di prendere un giocatore a zero. Il primo nome della lista è quello di Lloyd Kelly, 25enne centrale macino del Bournemouth. Dopo averlo già cercato a gennaio (ma il club inglese non ha mai aperto alla cessione a metà stagione del suo leader difensivo), il Milan potrebbe rifarsi sotto nei prossimi mesi, ma dovrà fare in fretta perchè la concorrenza è tanta, soprattutto in Premier League.

ALTERNATIVA - L'alternativa a Kelly, sempre a parametro zero, gioca anche lei in Inghilterra: si tratta di Tosin Adarabioyo del Fulham. Anche lui era stato messo nel mirino dal Diavolo a gennaio, ma anche in questo caso la trattativa non è andata in porto. Come il centrale del Bournemouth, essendo a costo zero, è una ghiotta occasione per diversi club, soprattutto inglesi. Rispetto a Kelly, Adarabioyo parte indietro perchè è un destro, mentre il Milan preferirebbe prendere un mancino.