Tuttosport - Intrecci sulla trequarti: il Real chiama Diaz. Fiducia a De Ketelaere e idea Baldanzi

Il futuro della trequarti rossonera a oggi è incerto. Come spesso accade nelle dinamiche del calciomercato potrebbe venire a crearsi un effetto domino che scaturirà dal come si scioglierà il primo intreccio: in questo caso sarà necessario capire il futuro di Brahim Diaz , conteso tra il Milan e il Real Madrid, club che ne detiene il cartellino. A seconda di quel che sarà dello spagnolo si potrebbero innestare situazioni diverse.

Come riporta oggi Tuttosport la situazione legata a Brahim Diaz è ancora tutta da monitorare. Lo spagnolo sta concludendo i suoi due anni di prestito dal Real Madrid a cui bisogna aggiungere la primissima stagione giocata nel 2020/2021 al termine della quale era stato prolungato l'accordo. E' evidente che questa sia stata l'annata in cui Diaz ha offerto il rendimento migliore, specialmente in queste ultime settimane. Per questo motivo il Real sarebbe intezionato a richiamare alla base il giocatore con due idee in testa: o trattenerlo e farlo entrare nelle rotazioni di Ancelotti (o chi per lui) oppure rimetterlo in vendita al miglior offerente. In questo senso il Milan, che vorrebbe trattenere il giocatore, dovrà sedersi al tavolo con il club madrileno e cercare di convincerlo con una buona offerta.

Io credo in CDK

Per un trequartista che potrebbe partire (o meglio lasciare) il Milan, ce ne è un altro che deve ancora scrivere il suo futuro in rossonero, magari sfruttando minori pressioni a partire dalla prossima stagione. Charles De Ketelaere fino a questo momento è stato protagonista di una stagione negativa e con pochissimi squilli. Detto che ci sono ancora un paio di mesi per cominciare a invertire la rotta, è giusto sottolineare che il Milan crede nell'investimento fatto la scorsa estate. Nelle casse del Bruges sono finiti 35 milioni e il club ha fiducia nelle potenzialità del suo giovane giocatore. Se dovesse partire Diaz, intanto, si fanno i nomi di chi potrebbe arrivare per sostituirlo: un nome molto forte nelle ultime settimane è Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell'Empoli la cui valutazione si attesta sui 15 milioni di euro. Per lui quest'anno 19 gare e 4 gol in campionato.