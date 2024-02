Tuttosport - Lopetegui non scalda i tifosi. Ma il club non si è ancora mosso per il futuro

Nonostante Stefano Pioli e Giorgio Furlani, a pochi giorni di distanza, abbiano ripetuto che le voci su nuovi e possibili candidati alla panchina del Milan per la prossima stagione siano noiose, continuano a spuntare nuovi nomi per la guida tecnica rossonera. L'ultimo in ordine di tempo è quello dello spagnolo Julen Lopetegui che ha un curriculum di tutto rispetto: Siviglia, Spagna e Real Madrid, tra le altre.

Freddo

L'indiscrezione su Lopetegui è arrivata da Relevo e questa mattina viene riportata da Tuttosport che sottolinea come le voci sul sondaggio per il tecnico spagnolo abbiano delle conferme. La notazione è però di carattere ambientale, tra i tanti nomi che continuano a essere fatti in questi giorni, quello di Lopetegui non ha scaldato più di tanto il cuore dei tifosi. Chiaramente in cima alla lista dei desideri dei sostenitori rossoneri ci sarebbe Antonio Conte che attira per il carisma e la capacità di tirare fuori il meglio dai giocatori che allena. Eppure Conte non viene considerato troppo dal club. Tra i profili che sono usciti rimangono anche molto gettonati quello di Thiago Motta del Bologna, che per il momento non sta risolvendo la questione contratto in Emilia, e anche Francesco Farioli del Nizza.

Ancora no

La verità, però, è che il Milan non si è ancora mosso e, di fatto, non ha ancora preso una decisione sulla guida tecnica per la prossima stagione. La priorità attuale del club è quella di lasciare tranquillità alla squadra e a Pioli per cercare di raggiungere gli obiettivi rimasti: in particolare ci si augura un cammino in Europa League importante. Una inaspettata vittoria in Europa potrebbe portare il club anche a decidere di confermare il tecnico. In ogni caso, se attivamente il Milan ancora non ha preso contatti con nessuno, sicuramente da via Aldo Rossi ci si guarda intorno per non precludersi nessuna via, soprattutto se le strade con Pioli dovessero prendere direzioni diverse. Ma non c'è nulla più che un casting: le decisioni forti, in un senso o nell'altro, verranno prese in coda alla stagione.