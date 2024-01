Tuttosport - Milan innamorato di Zirkzee. Il Bayern di traverso, le armi dei rossoneri

Il Milan si è innamorato di Joshua Zirkzee. Questo è il succo del pezzo di Tuttosport che questa mattina ribadisce uno degli ipotetici link del mercato estivo. Non è una vera e propria novità, i rossoneri avevano messo gli occhi sull'olandese già ben prima della sua esplosione tra le mani di Thiago Motta a Bologna, tanto che Zirkzee è uno dei pupilli di Geoffrey Moncada. Le chiavi di una trattativa che potrebbe essere molto complicata.

Candidato

Nel pre partita della gara contro il Bologna, l'ad rossonero Giorgio Furlani si è presentato ai microfoni di Sky Sport e ha chiuso le voci su ipotetiche trattative per Joshua Zirkzee: "Non ne abbiamo mai parlato". Abbastanza comprensibile, dato che a gennaio era impensabile che potesse arrivare. Dall'altro lato è certo che il nome del centravanti olandese figuri nella lista dei graditi rossoneri. A fine stagione, quest'estate, l'attaccante rimane la priorità rossonera. Con il futuro di Giroud in bilico tra possibile rinnovo ed esperienza in America, trovare il centravanti del futuro è un imperativo, specialmente dopo aver mancato l'appuntamento nelle sessioni di mercato precedenti. In questa stagione, tra campionato e Coppa, Zirkzee ha già raggiunto 9 gol e 4 assist ma soprattutto attirato gli occhi di mezza Europa su di sè.

Bayern e Saelemaekers

Proprio quest'ultimo aspetto potrebbe essere determinante per una possibile trattativa: quest'estate la concorrenza sarà agguerritissima. Ma il primo ostacolo si chiama Bayern Monaco, squadra che ha lanciato e poi venduto Zirkzee al Bologna. I bavaresi non solo godono di una clausola esclusiva da 40 milioni per il giocatore ma avranno anche la possibilità di pareggiare l'offerta di qualsiasi altro club se hanno intenzione di portarsi a casa nuovamente l'olandese. Il Bayern poi gode anche di quasi il 50% sulla rivendita. Insomma la vera chiave della trattativa sarà il Bayern Monaco e anche per questo il Bologna punterà ad alzare il prezzo il più possibile. A oggi la stima sul cartellino è di 60 milioni di euro ma non è escluso che possa aumentare ancora. Chiaramente davanti a queste cifre il Milan dovrà essere molto creativo. In aiuto dei rossoneri può venire Alexis Saelemaekers, in prestito ai rossoblù, il cui cartellino può risultare determinante. Allo stesso tempo anche gli introiti dal probabile riscatto di De Ketelaere all'Atalanta potrebbero venire in soccorso, dal punto di vista economico.