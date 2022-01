Tuttosport - Milan, riecco SuperTheo. E il rinnovo è più vicino

La prima parte di stagione di Theo Hernandez è stata piuttosto sottotono a causa soprattutto del Covid che ne ha condizionato il rendimento da ottobre in poi. Il terzino francese ci ha messo un po' per ritrovare la forma migliore, ma ora sembra essere finalmente tornato il solito motorino sulla fascia sinistra. La conferma di essere tornato SuperTheo è arrivata ieri contro il Venezia, sfida nella quale l'ex Real Madrid ha segnato una doppietta.

LA RINASCITA DI THEO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Theo è stato uno dei giocatori che sono mancati di più a Stefano Pioli nel girone di andata. Per fortuna, il peggio sembra essere ormai alle spalle e la sua rinascita, iniziata contro l'Empoli, sta proseguendo a gonfie vele. Nelle ultime due partite contro Roma e Venezia, il francese ha anche indossato la fascia da capitano: "Tocca a me perché non ci sono Romagnoli e Calabria, ma sono contento di indossarla" le sue parole dopo il successo contro i veneti.

RINNOVO A BUON PUNTO - Nel frattempo, proseguono senza sosta i contatti tra il suo agente e i dirigenti del Milan per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. A confermare che le cose stanno procedendo per il verso giusto è stato lo stesso Theo nella giornata di ieri: "Siamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando". In via Aldo Rossi sperano che la firma del francese possa arrivare il prima possibile, così come quelle di Bennacer e Leao, altri due giocatori che sono in trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto.