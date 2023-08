Tuttosport - Non solo Taremi, ecco gli obiettivi del Milan negli ultimi 5 giorni di mercato

Mancano cinque giorni alla chiusura del calciomercato. Il Milan è stato assoluto protagonista di questa sessione con nove nuovi acquisti e diverse cessioni, ma ancora manca qualcosa soprattutto in uscita. Ecco dunque quali potranno essere i progetti rossoneri in entrata e in uscita per questo rush finale di trattative.

Taremi e Dominguez

Non si sa ancora se arriverà il decimo acquisto per i rossoneri, necessario per la cifra tonda. Alla fine come vice-Theo potrebbe essere impiegato Florenzi o usato anche Bartesaghi. Il vero nodo, come scrive Tuttosport, riguarda l'attaccante con Mehdi Taremi che rimane in cima alla lista. Per l'attaccante iraniano va convinto il Porto che al momento non si sposta dalla richiesta di 25 milioni. Il Milan non ha intenzione di superare i 15 milioni di parte fissa più bonus e spera che l'entourage del giocatore, forte del contratto in scadenza nel 2024, possa fare leva con la società lusitana sul rischio di perdere uno dei suoi migliori giocatori a zero. Per il centrocampo sullo sfondo rimane ancora Dominguez del Bologna: il centrocampista arriverebbe solamente in caso di cessione di Krunic, a oggi molto difficile perché nessuno si è ancora presentato con la tanto chiacchierata offerta irrinunciabile.

Esuberi

Al di là della questione Lorenzo Colombo, promesso al Monza ma legata a doppio filo all'eventuale entrata di una nuova punta, il Milan spingerà per far partire gli esuberi rimasti ancora in rosa ma attualmente fuori dai piani di Pioli, tanto da allenarsi a parte e non essere convocati per le prime due di campionato. Fodè Ballo-Tourè è nel mirino del Werder Brema ma da via Aldo Rossi si aspettano un'offerta a titolo definitivo da parte del club tedesco. Poi c'è Divock Origi che piace sempre allo Sheffield United che, a onor del vero, si è rinforzato recentemente con Archer dell'Aston Villa. Infine anche Alexis Saelemaekers cerca una sistemazione: il Bologna avrebbe fatto un sondaggio ma il Milan ragiona solo in ottica di un prestito con obbligo di riscatto, non certo solamente con l'opzione di diritto. Mancano cinque giorni ma ancora c'è parecchio da fare.