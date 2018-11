Un'emergenza senza tregua spinge Gattuso ad un bivio: perchè non dare una chance all'anti-Dzeko?

Quest'estate è rimasto al Milan, nonostante la comprensibile volontà di giocare e di andare alla ricerca di maggior spazio in un altro club, ed ora Rino Gattuso potrebbe decidere di concedergli una chance nelle prossime partite, complice anche la vera e propria ecatombe avvenuta dalle parti di Milanello nelle ultime settimane. Stiamo parlando di Stefan Simic, difensore centrale 23enne di proprietà dei rossoneri, con all'attivo 9 presenze in Serie A, tutte collezionate con la maglia del Crotone nella scorsa stagione. Le contemporanee assenze di Musacchio, Romagnoli e Caldara, dunque, spingono forzatamente il tecnico rossonero ad un bivio per quanto riguarda le prossime gare, a partire dalla durissima trasferta di Roma contro la Lazio di domenica: lavorare di fantasia per quanto riguarda modulo e giocatori oppure lanciare il classe 1995, che quest'anno ha già giocato con profitto con la Primavera rossonera. Non è un caso, infatti, che la squadra di Lupi abbia collezionato gli unici risultati positivi (2 vittorie e un pareggio) di questa stagione proprio in quelle tre occasioni.

L'ANTI-DZEKO - Prima delle improvvise dimissioni di Davide Nicola dalla panchina del club calabrese, Simic (nessun grado di parentela con Dario, campione d'Italia, d'Europa e del mondo con il Milan) si era conquistato una maglia da titolare in rossoblù a suon di buone prestazioni a cavallo tra ottobre e novembre del 2017. Da ricordare, in particolare, quella contro Edin Dzeko a Roma, fermato letteralmente dal giovane ceco per 90 minuti, con la capacità non comune di contrastarlo anche da un punto di vista fisico. Oltre alle dimissioni dell'attuale tecnico dell'Udinese, poi, a complicare la parentesi di Stefan in Calabria ha contribuito pesantemente anche un infortunio muscolare e soprattutto un problema al ginocchio, che lo ha tormentato per diversi mesi, e che lo ha costretto a sottoporsi ad alcune terapie direttamente a Milanello.

CHANCE IN ARRIVO? - Dai rumors provienenti dal centro sportivo di Carnago pare che Gattuso scelga di affrontare la Lazio con una linea difensiva a tre, data dall'arretramento di Calabria e di Ricardo Rodriguez con Zapata al centro della difesa. Una soluzione che, però, costringerebbe Rino a schierare diversi giocatori - troppi forse - fuori ruolo e con un sistema di gioco che il Milan storicamente fatica a digerire. Per poter schierare la difesa a quattro, dunque, l'unica alternativa possibile, escludendo l'ipotesi Kessie, è proprio quella che prevede Simic (capace anche di giocare a tre) a fianco di Zapata, mantenendo così Calabria e Rodriguez nelle proprie posizioni naturali. E' innegabile ed è giusto sottolineare, però, che anche l'opzione data dal ceco potrebbe presentare delle controindicazioni date, in primis, dall'esordio assoluto in gare ufficiali con il Milan oltre che dalla lunga assenza da partite ufficiali, ma anche dalla difficoltà oggettiva che presenta la sfida contro i biancocelesti. Se il debutto di Stefan non dovesse avvenire già all'Olimpico è presumibile che Gattuso possa decidere di far debuttare Simic nella successiva - e decisamente meno proibitiva - gara di Europa League contro il Dudelange, magari anche per testarlo in vista dei successivi impegni tra campionato e coppe. Chissà, però, che Gattuso cambi idea all'ultimo e che l'aria della Capitale porti bene ancora una volta al numero 56 rossonero, proprio come un anno fa.