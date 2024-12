CorSera - Milan, chi sarà il nuovo ds? Soluzione interna: ecco i candidati

Antonio D’Ottavio non è più il direttore sportivo del Milan. Chi prenderà ora il suo posto? Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, la volontà in via Aldo Rossi è di non modificare l’assetto operativo, quindi in cabina di comando restano Moncada, Furlani e Ibrahimovic. Per il ruolo formale di ds, si va verso una soluzione interna: candidati Aduasio e Carraro della segreteria sportiva, oltre a Daniele Massaro.

Dietro all'addio di D'Ottavio, che negli ultimi tempi non entrava nemmeno più a Milanello, ci sono attriti e visioni differenti con Ibrahimovic e Kirovski sul Milan Futuro. Tale ruolo gli era stato affidato nell’estate 2023, dopo il licenziamento di Paolo Maldini e di Frederic Massara, che aveva ricoperto quel ruolo negli anni precedenti.