La Stampa su Milan-Inter: "Nessun caso Var spiegato al pubblico"

Spiegare come il Milan più sgangherato degli ultimi dieci anni sia riuscito a vincere due derby e a pareggiarne altrettanti non è esercizio semplice, considerando che l’altra metà del cielo, l’Inter, è ancora in corsa per tutto. Eppure anche ieri sera i rossoneri hanno azzerato il -20 che li separa dai cugini in campionato, facendo pure la bocca – dopo il gol di Abraham, l’eroe di Supercoppa – a un nuovo successo, si legge su La Stampa. Ma a metà ripresa è stato il bolide di Calhanoglu a rimettere le cose in parità.

Questa volta niente sorprese nel recupero, né episodi Var: la prima spiegazione a voce dell’arbitro è rimandata al ritorno. Sarà il quinto derby, tra tre settimane, a decidere chi raggiungerà la finale di Coppa Italia. Per l’Inter, alle prese con la missione Triplete e un micidiale aprile da 8 partite in 26 giorni, il derby infrasettimanale sembra più un (fastidioso) impiccio che un’occasione sulla strada verso la gloria. Non che la testa sia già a Monaco, dove martedì l’aspetta il Bayern in Champions, ma anche così si spiega il primo tempo dei nerazzurri.