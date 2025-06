Il Diavolo prima vuole vendere, il CorSport: "Il Milan spinge Theo per Xhaka e Guerra"

Il calciomercato del Milan, al netto della cessione di Tijjani Reijnders e di quelle un pochino più di nicchia di Kalulu (se non altro perché si aspettava solamente il riscatto) e di Pellegrino, stenta a decollare. O meglio, ci sono tante voci, tante indiscrezioni sia in entrata che in uscita ma ancora si è quagliato veramente poco dalle parti di via Aldo Rossi. L'inizio ufficiale della stagione e del raduno però si avvicinano e dunque è lecito aspettarsi da qui ai prossimi giorni delle accelerate per gli obiettivi del Diavolo.

Uno dei temi per la dirigenza rossonera però, secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, è che non ci saranno entrate prima di qualche uscita. In particolare il Milan ha messo alla porta Theo Hernandez e spera di convincerlo a trasferirsi in Arabia. Scrive il CorSort: "Il diesse Tare già al lavoro su più tavoli. Bisogna prima risolvere alcune questioni". La questione Hernandez: "Il Milan spinge Theo per Xhaka e Guerra". Nel sottotitolo si legge: "La società ha raggiunto l'accordo con l'Al Hilal, spera che anche il francese dica sì. Poi l'assalto agli obiettivi". Tra questi ha perso quota Ardon Jashari: per ora il prezzo fissato dal Club Brugge è troppo altro.