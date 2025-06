Il mercato del Milan non decolla, il QS: "Il Diavolo ancora a mani vuote"

È ancora presto e non c'è bisogno di creare inutili allarmismi, però considerando che il Milan avrà un inizio di stagione un pochino più anticipato rispetto alla concorrenza, per via dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari il prossimo 17 agosto, forse ci si attendeva che il Diavolo potesse avere già concluso qualche operazione di mercato in più. Praticamente impossibile consegnare ad Allegri per il prossimo 7 luglio - giorno del raduno - una rosa completa: la speranza è quella di fargli trovare qualche nuovo innesto.

Su questo tema, oggi il QS scrive così: "Il Diavolo ancora a mani vuote". Poi si concentra sui colpi a centrocampo: "Xhaka e Guerra tra offerte e rilanci". Nel sottotitolo vengono approfondite le questioni legate a questi due calciatori: "Mercato Milan: per lo svizzero 10 milioni non bastano, lo spagnolo a quota 25". Nelle ultime ore c'è anche una suggestione per Moise Kean, che fino a metà luglio può essere acquistato con una clausola da 52 milioni: per l'italiano c'è tanta concorrenza araba.