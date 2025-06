Anche Chiesa sulla lista di Allegri, il CorSera: "Sotto osservazione del Milan"

Se da un lato potrà per sempre fregiarsi del titolo di campione di Inghilterra, dal punto di vista individuale Federico Chiesa non può essere certo soddisfatto della sua ultima stagione, trascorsa con la maglia del Liverpool che lo ha acquistato nel finale della scorsa sessione di mercato a titolo definitivo dalla Juventus. Per l'ex esterno della Fiorentina, solamente 12 presenze e 1 gol: di queste pochissime sono state le titolarità che gli sono state concesse dal tecnico Arne Slot.

Chiaro che dopo una stagione così, seppur con la gioia finale del titolo, Chiesa vuole cambiare aria. In questo senso, il calciatore è finito sulla lista del Milan su precisa indicazione di Massimiliano Allegri. Di tutto questo ne parla il Corriere della Sera questa mattina: "Chiesa, la maglia azzurra per cercare una via d'uscita dalla noia di Liverpool". Nell'occhiello si parla dell'interesse milanista: "Sotto osservazione da parte del Milan di Allegri che valuta le condizioni fisiche. Anche il Napoli è interessato. Ma ha un contratto da 7.5 milioni".