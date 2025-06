Allegri vuole valutare Gimenez, il CorSport: "Tre mesi per vendersi l'anima al Diavolo"

L'impatto di Santiago Gimenez con il Milan e la Serie A, al termine dei suoi primi mesi in rossonero dopo l'arrivo dal Feyenoord nel mese di gennaio, non si può dire che sia stato indimenticabile. Dopo un discreto inizio, El Bebote ha patito la poca costanza della squadra e probabilmente anche un vestito tattico che non gli è andato mai a genio. Il messicano ha chiuso la sua stagione con il Diavolo con sei gol in 19 presenze ma soprattutto con tanti dubbi sul suo futuro dopo che è stato pagato circa 30 milioni di euro.

Per questo la palla passa a Massimiliano Allegri che avrà il compito di verificare il giocatore. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Gimenez, tre mesi per vendersi l'anima al Diavolo". È il lasso di tempo che va da settembre a dicembre, prima parte della stagione, durante il quale il centravanti ex Feyenoord dovrà provara a convincere il tecnico a puntare su di lui. Continua il CorSport: "Nessuna offerta è arrivata, Allegri prende tempo per valutare il messicano. Non ha convinto al 100%, il club gli darà una chance. A gennaio si decide".