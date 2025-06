Il Como su un ex rossonero, Tuttosport: "Assalto a Morata"

Il Como è una delle squadre più attive sul mercato in questa prima fase: un allenatore come Cesc Fabregas, che è rimasto nonostante le lusinghe di altri club, ha l'esigenza di avere subito tutti gli elementi della rosa con cui lavorare fin dal primo giorno di ritiro insieme. Dopo essersi assicurati il talento croato Baturina, adesso il Como cerca anche profili di maggiore esperienza sia nel campionato italiano che in generale in Europa. In questo senso la squadra lariana ha messo gli occhi su un ex rossonero, ancora di proprietà del Milan: Alvaro Morata.

Questa mattina Tuttosport riporta le ultime novità su entrambe le situazioni e scrive: "Como, assalto a Morata". Morata vorrebbe lasciare il Galatasaray dove è in prestito dal Milan fino al 20 gennaio 2026: il diritto di riscatto può essere esercitato prima del 30 giugno a 9 milioni, successivamente a 8. Lo spagnolo però vorrebbe lasciare e sarebbe tentato dall'esperienza con Fabregas che lo ha chiamato: si dovrebbe trattare con il club rossonero.