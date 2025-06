Guerra il nuovo Reijnders? La Gazzetta: "Il Milan va all'assalto"

Oltre ad essersi assicurati Luka Modric - che verrà ufficializzato solo dopo il Mondiale per Club - e con l'interesse vivo per Granit Xhaka, esperto centrocampista di Svizzera e Bayer Leverkusen, il Milan vuole portare nel centrocampo di Allegri anche un giocatore più futuribile. L'idea è quella di fare un colpo "alla Reijnders". In questo senso, negli ultimi giorni, il profilo che è emerso rispetto a tutti gli altri è quello di Javi Guerra, talento 22enne spagnolo che gioca già da diversi anni nella prima squadra del Valencia.

Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il club rossonero sarebbe pronto a fare le cose sul serio per il giovane calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2027. Scrive la rosea: "Occasione Guerra. Il talento spagnolo nuovo Reijnders. Il Milan va all'assalto". Nel lungo occhiello invece si legge: "I rossoneri pronti all'affondo definitivo: tra il giocatore e il Valencia non c'è ancora l'accordo sul rinnovo. Javi può portare qualità e inserimenti per i gol". Con il Valencia ha già messo da parte 89 presenze in gare ufficiali.