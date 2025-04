Il derby di Coppa Italia finisce 1-1. Repubblica: "L'Inter riprende il Diavolo per la coda"

"L'Inter riprende il Diavolo per la coda" è il titolo che si legge all'interno delle pagine de la Repubblica oggi in edicola in merito al pareggio tra Milan e Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il quarto duello stagionale tra Inter e Milan ha qualcosa in comune con gli altri tre: anche stavolta non l’ha vinto la capolista del campionato, dove ha 20 punti di vantaggio sui cugini. L’imprevedibilità di ogni derby tiene in bilico la semifinale di Coppa Italia: si decide al ritorno il 23 aprile.

Può darsi che l’equilibrio e l’1-1 siano stati figli anche dell’assenza dell’acciaccato Lautaro e dell’opportunità per Inzaghi di dosare le energie in vista del Bayern. Il sistema difensivo milanista si è sbriciolato qua e là, però hanno fallito sotto porta prima Correa e poi De Vrij e Frattesi con due colpi di testa ravvicinati: li hanno respinti sulla linea Abraham in versione stopper e Maignan. Anche la copertura interista si è mostrata slabrata, in particolare a destra con Bisseck e al centro, quando Fofana svelava palloni con forza ritrovata. La Coppa Italia resta per il Milan l’obiettivo ineludibile.