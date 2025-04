Gazzetta: "Abraham jolly di coppa. Tammy ci crede: 'Avanti con fiducia, la sfida è aperta'"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sull'autore del gol del Milan ieri sera contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia: "Abraham jolly di coppa. Tammy ci crede: 'Avanti con fiducia, la sfida è aperta'". L'inglese ha sbloccato il match nella ripresa dopo una bella finta di corpo in area di rigore e un perfetto diagonale di destro che non ha lasciato scampo a Martinez e si è insaccato all'angolino. Abraham, che è al Milan in prestito dalla Roma, era stato già decisivo ad inizio gennaio con il gol vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro i nerazzurri.

Abraham fiducioso per il ritorno

In merito al match di ritorno che è in programma tra tre settimane, Abraham ha spiegato nel post-partita: "Cosa serve per il ritorno? Un gol in più (ride, ndr). Dobbiamo rimanere positivi. È stato difficile per tutti. Ogni partita è una finale, ci sono ancora 10-11 partite, al Milan il focus è sul vincere i trofei e quindi dobbiamo rimanere concentrati. Ci credo fino alla fine. Sono felice di aver segnato in Supercoppa e ora ma il lavoro non è finito. Vogliamo vincere un altro trofeo, perché il Milan deve vincere trofei. È una stagione difficile per tutti. Però abbiamo altre partite, ogni partita è una finale. Noi vogliamo giocare in Europa. Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia".