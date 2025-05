Rimonta rossonera a Genova. Tuttosport in prima pagina: "Dagli solo un minuto e il Milan..."

"Dagli solo un minuto e il Milan...": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport in merito alla rimonta di ieri del Diavolo sul campo del Genoa. A Marassi succede tutto nelle ripresa: prima c'è stato il gol del vantaggio rossoblù con Vitinha, poi nel giro di un minuto ci sono state le due reti rossonere con Rafael Leao e l'autogol di Frendrup. Per la formazione di Sergio Conceiçao si è trattato di un buon test in vista della finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio contro il Bologna, che è l'unico obiettivo del Milan in questo finale di stagione.

Il tecnico rossonero si è detto soddisfatto di quello che ha visto in campo: "Noi cerchiamo sempre di migliorare. Lavoriamo a livello individuale e settoriale. Lavoriamo tanto. Abbiamo iniziato la partita con un sistema di gioco solito ma abbiamo finito la partita in un altro modo. E di questo non parla nessuno. I giocatori hanno dato una buona risposta e questo vuol dire che abbiamo un gruppo che crede in quello che facciamo a Milanello. Sono contento di questo. Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta di questi ragazzi che credono in quello che facciamo" le parole di Conceiçao in conferenza stampa.