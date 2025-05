Pienone stasera al Ferraris. Il Secolo XIX: "Un Genoa d'attacco per sfidare il Milan"

Da questo campionato sia Milan che Genoa non hanno oramai più nulla da chiedere, anche se lo stadio Luigi Ferraris si è vestito a festa per accogliere questa sera la formazione di Sergio Conceiçao. Come nelle grandi occasioni (e per gran parte della stagione), l'impianto ligure si colorerà di gialloblù per spingere la formazione di Patrick Vieira verso una vittoria che manca in campionato da tre giornate, mentre contro il Diavolo dalla decima della stagione 2016/2017.

L'obiettivo è quello di non sfigurare anche in vista delle ultime tre giornate di campionato, ma il Milan ha tutte le intenzioni di fare bene, anche perché quella di questa sera varrà un po' come prova generale in vista della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio. In avvicinamento alla partita del Ferraris, poi, Il Secolo XIX, edizione Genova, ha questa mattina titolato in apertura "Un Genoa d'attacco per sfidare il Milan".