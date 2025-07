Max già al lavoro. La Gazzetta in apertura: "Allegri. Un Milan vincente"

vedi letture

Ieri è ufficialmente partita la nuova stagione del Milan. Massimiliano Allegri, che ha varcato i cancelli di Milanello qualche minuto dopo le 8, ha avuto a disposizione un gruppo ristretto di calciatori che si sono sottoposti a test fisici ed atletici. Oggi sono attesi i restanti, mentre per domani sera è previsto che tutta la squadra sia in ritiro entro mezzanotte, in modo da essere pronti per il raduno di lunedì 7 luglio.

In merito al ritorno in campo della formazione rossonera La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Allegri. Un Milan vincente", perché l'obiettivo è quello di tornare a vincere subito in Italia, sfruttando il fatto che quest'anno non ci sarà altro a cui pensare che il campionato (e la Coppa Italia).