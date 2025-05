Conceiçao pensa solo al Genoa. Il QS: "Milan a caccia della continuità"

Le attenzioni potrebbero essere rivolte tutte alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Bologna, ma Sergio Conceiçao non vuole distrazioni, vuole che contro il Genoa si giochi e si vinca per confermare di avere finalmente trovato una quadra, anche perché nel corso della conferenza stampa di ieri il tecnico rossonero è stato chiarissimo: "Non ho da gestire proprio nulla".

Introducendo la partita di questa sera contro il Genoa, dunque, e rifacendosi anche alle dichiarazioni di ieri del lusitano, Il QS ha questa mattina titolato "Milan a caccia della continuità" che forse nel corso di questa stagione è un po' troppo mancata. Vincere aiuta a vincere, ma facendolo questa sera Conceiçao potrebbe schiarirsi le idee in vista della finale di Coppa Italia.