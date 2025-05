Rafa e quel tabù da sfatare in casa del Genoa. La Gazzetta: "A Marassi con i rossoblù è ancora a secco"

Quella di stasera contro il Genoa potrebbe essere l'ultima partita di Rafael Leao prima della finale di Coppa Italia, anche perché venerdì proprio contro il Bologna Sergio Conceiçao potrebbe optare per un ampio e corposo turnover. Dei 7 gol messi a referto fino a questo momento in campionato dal portoghese, tutti sono arrivati lontani da San Siro, ed anche contro il Grifone Leao vorrebbe dare continuità a questo particolare trend, anche se in casa della formazione rossoblù non è mai riuscito ad incidere a dovere.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "A Marassi con i rossobblù è ancora a secco". In carriera Leao ha infatti giocato tre volte nella casa del Genoa, senza mai però riuscire a segnare o servire un assist, cosa che invece ha fatto una volta contro la Sampdoria.