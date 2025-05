Le ultime di formazione. Il CorSport: "Jovic disponibile e in vantaggio su Gimenez"

La sensazione è che contro il Genoa Sergio Conceiçao farà affidamento sui suoi uomini migliori per fare le prove generali in vista della finale di Coppa Italia. Da Maignan a Theo, passando per Reijnders, Fofana fino ad arrivare al tridente d'attacco, al momento non ancora completo. Luka Jovic e Santi Gimenez si starebbero giocando un posto da titolare, con il 9 reduce da un lieve problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo domenica scorsa contro il Venezia.

Sulle questioni di attacco del Milan Il Corriere dello Sport ha questa mattina cercato di sciogliere ogni nodo titolando "Jovic disponibile e in vantaggio su Gimenez", anche se solo a ridosso della partita, con le formazioni ufficiali, scopriremo su chi è alla fine ricaduta la scelta di Sergio Conceiçao.