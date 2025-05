Qui Genoa. Tuttosport: "Vieira si affida a Pinamonti per il colpo"

Se da un lato Sergio Conceiçao non ha ancora deciso con chi andare a completare il suo tridente d'attacco, Patrick Vieira ha le idee ben chiare su chi cercherà di guidare il Genoa alla vittoria. Titola infatti questa mattina Tuttosport che il tecnico del Grifone "si affida a Pinamonti per il colpo", visto che sono 8 anni che la formazione rossoblù non ottiene i 3 punti in casa contro il Milan.

L'ultima volta risale alla stagione 2016/2017, quando un indemoniato Genoa di Juric riuscì ad imporsi con un sonoro 3 a 0 grazie alle reti Ninkovic, un autogol di Kucka e gol di Pavoletti. Era la decima giornata del campionato di Serie A TIM.