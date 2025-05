Grifone reduce da due sconfitte consecutiva. Il CorSport: "Genoa al cambio passo"

vedi letture

Per la prima volta dall'arrivo di Patrick Vieira in panchina il Genoa ha collezionato due sconfitte consecutive (Lazio, Como). Una novità sotto al gestione del francese, che comunque ha raggiunto l'obiettivo che gli è stato imposto dalla dirigenza genoana: la salvezza. La partita di questa contro il Milan non avrà un peso specifico importante, anche perché oramai entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.

Eppure, nonostante questo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che sarà un "Genoa al cambio passo", anche perché il Grifone ha intenzione di rialzare la testa proprio contro il Milan dopo le due sconfitte consecutive per prepararsi al meglio alle sfide contro Napoli, Atalanta e Bologna che chiuderanno poi la stagione.