Stasera in campo a Marassi. Il CorSera: "Milan, test verso la finale di Coppa Italia"

A chiudere questa 35esima giornata di Serie A Enilive ci penseranno alle 20.45 allo stadio Marassi di Genova il Genoa di Patrick Vieira e il Milan di Sergio Conceiçao. Oramai entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, dato che una è salva da oramai settimane mentre l'altra non può fare meglio dell'attuale nono posto in classifica.

In palio ci sono dunque i tre punti più insipidi della stagione, anche se da questa partita il Diavolo potrebbe trovare motivazione in vista dell'appuntamento del prossimo 14 maggio a Roma. Riferendosi alla partita del Marassi di questa sera, infatti, Il Corriere della Sera ha titolato "Milan, test verso la finale di Coppa Italia", con Conceiçao che farà dunque le prove generali di formazioni e schemi per arrivare il più preparato possibile alla sfida dell'Olimpico.