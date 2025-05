L'apertura della Gazzetta: "Milan, meno male che c'è Leao"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, meno male che c'è Leao". Ennesima vittoria in rimonta del Diavolo che ieri ha espugnato lo stadio del Genoa per 2-1: in svantaggio dopo il gol di Vitinha, i rossoneri hanno prima pareggiato con Leao e poi, un minuto dopo, è arrivato l'autogol di Frendrup. Il numero 10 milanista era partito dalla panchina, ma è entrato in campo già nel primo tempo al posto dell'infortunato Fofana. Decisivo anche Mike Maignan, autore di due miracoli incredibili nel primo tempo prima su Norton-Cuffy e poi sul quasi autogol di Pulisic.

Dopo la partita, Rafael Leao ha dichiarato a DAZN: "Queste ultime partite sono fondamentali per fare più punti possibili. Il mister ha cambiato modulo e siamo più compatti. Tutti lavorano per il bene della squadra. Oggi chi è entrato ha fatto la differenza. Ogni partita cerco di aiutare la mia squadra, sia da titolare che dalla panchina. Siamo sempre tutti sul pezzo, cerchiamo sempre di dare il massimo in ogni partita. Abbiamo l’obiettivo di fare il meglio possibile in queste ultime partite”.