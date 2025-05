Milan, problema al piede per Fofana ma il francese non preoccupa

Ieri nel match in casa del Genoa, Youssouf Fofana è stato costretto ad abbandonare il campo al 28' del primo tempo dopo un colpo subito al piede sinistro. Subito è scattato l'allarme dei tifosi milanisti in vista della finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio contro il Bologna allo stadio Olimpico di Roma, ma le condizioni del centrocampista francese non sembrano preoccupare lo staff medico rossonero. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

In merito all'infortunio di Fofana, Sergio Conceiçao ha spiegato nel post-partita ai microfoni di DAZN: "Ha avuto un piccolo problema al piede, anche durante la settimana ha fatto uno sforzo per potersi allenare. Ha sentito riacutizzarsi la situazione. Ha un piccolo problema, penso niente di speciale. Dobbiamo gestirlo, tutti sono importanti, tutti i giocatori”.