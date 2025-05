La Gazzetta su Leao: "Super Rafa: 70 gol rossoneri"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta questa mattina Rafael Leao, decisivo ieri sera nella vittoria del Milan in casa del Genoa: prima ha segnato la rete del momentaneo 1-1 e poi ha messo lo zampino in occasione dell'autogol di Frendrup. "Super Rafa: 70 gol rossoneri" è il titolo odierno della Rosea. Per il portoghese si tratta della 70esima marcatura da quando veste la maglia del Diavolo, la 12esima in questa stagione contando tutte le competizioni.

Rafael Leao è uno dei tre giocatori con almeno otto gol e almeno otto assist all’attivo in questo torneo, assieme a Christian Pulisic (10+8) e Romelu Lukaku (12+10). Il portoghese ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A.